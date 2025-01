Forti piogge, a Misiliscemi si controllano livello delle acque e strade dissestate. VIDEO

A Misiliscemi sono ancora vive le immagini dell’esondazione del fiume Verderame avvenuta nell’ottobre del 2022. Un evento che ha sconvolto la comunità locale, causando danni ingenti e portando all’evacuazione di alcune abitazioni, con l’acqua che aveva invaso interamente la zona, arrivando fino al primo piano delle case. La portata dell’acqua, mai vista prima, ha messo in evidenza le fragilità di un territorio che, purtroppo, non è nuovo a simili emergenze legate al maltempo. Da quella tragica esperienza, l’Amministrazione comunale ha intrapreso un percorso di monitoraggio costante del territorio, per evitare che simili calamità possano ripetersi. L’incremento della frequenza e dell’intensità degli eventi meteorologici, legato anche ai cambiamenti climatici, ha reso urgente la necessità di monitorare in modo più capillare le aree a rischio, in particolare quelle attraversate dal fiume Verderame.

A seguito dell’esondazione, è stata effettuata una ricognizione approfondita delle zone maggiormente colpite, ed è emerso un quadro preoccupante. Il livello del fiume, infatti, si è innalzato notevolmente durante l’evento, e nonostante la bellezza naturale che caratterizza la zona, la sua fragilità strutturale ha messo in evidenza diverse problematiche. Le strade sterrate, spesso in condizioni precarie, sono diventate un pericolo per i cittadini, con numerose buche che rendono difficoltoso il transito, specialmente in caso di piogge abbondanti. Inoltre, sono state segnalate perdite d’acqua non facilmente individuabili, che necessitano di interventi mirati per essere sanate. Tali perdite, se non trattate tempestivamente, potrebbero aggravare ulteriormente la situazione, aumentando il rischio di inondazioni e creando danni irreparabili alle infrastrutture e alle abitazioni. Le immagini diffuse dal Comune di Misiliscemi mostrano chiaramente la situazione di vulnerabilità, con immagini che evidenziano la forza dell’acqua che ha invaso i luoghi più delicati, ma anche la determinazione dell’Amministrazione nel voler intervenire per garantire la sicurezza della popolazione.