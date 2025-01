Maltempo, aereo DAT non riesce ad atterrare a Pantelleria e torna a Birgi

Il maltempo, soprattutto nel versante orientale della Sicilia in allerta rossa e con le scuole chiuse, sta creando non pochi problemi anche se, per il vero, avrebbe potuto essere più violento, visto che si attendeva come da previsioni meteo un ciclone. Nell’isola sono numerosi i disagi che si stanno registrando in queste ore con allagamenti e danni alle strade. Ma anche il traffico aereo va monitorato. Nella mattinata di oggi infatti, un volo della compagnia aerea DAT, partito da Birgi e con destinazione finale Pantelleria, è stato costretto a tornare all’aeroporto “Vincenzo Florio” a causa delle forti raffiche di vento che ostacolavano l’atterraggio. Il velivolo dunque, dopo aver provato numerose manovre è tornato all’aeroporto di partenza.