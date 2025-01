Alla prefesta dell’Itet di Marsala la Croce Rossa distribuisce preservativi: “La prevenzione è importante”

Durante la prefesta organizzata dall’Itet “G. Garibaldi” di Marsala, tenutasi sabato scorso presso la Sala Armony, i giovani volontari della Croce Rossa Italiana del comitato locale si sono resi protagonisti di un’iniziativa di prevenzione importante: la distribuzione gratuita di profilattici insieme ad una breve ma efficace formazione per promuovere la salute sessuale tra i partecipanti, lanciando quindi un messaggio chiaro sull’importanza della salute sessuale e della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili (MST).

I volontari formati per affrontare questi temi in maniera chiara e accessibile, hanno creato un dialogo aperto, rispondendo a domande e sfatando miti legati alla salute sessuale. L’organizzazione ha visto la presenza di moltissimi giovani, che hanno accolto con naturalezza e responsabilità il gesto dei volontari. L’obiettivo era semplice ma significativo: incoraggiare comportamenti consapevoli e responsabili, soprattutto tra i ragazzi e le ragazze che si trovano spesso a vivere esperienze nuove e importanti per la loro crescita personale. La serata, tanto attesa dagli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale, si è conclusa con un grande successo sia in termini di partecipazione che di messaggi trasmessi. Grazie al lavoro dei volontari della Croce Rossa, l’evento ha rappresentato un’occasione per unire divertimento e consapevolezza, dimostrando che la prevenzione può essere parte integrante di momenti di socialità e svago.