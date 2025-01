Il sindacalista Veneziano lancia un appello al senatore Raoul Russo: “Venga a visitare il carcere di Trapani”

Un appello al senatore Raoul Russo per far visita al personale di polizia penitenziaria della casa circondariale di Trapani. A lanciarlo è stato il segretario regionale di UilPa Polizia Penitenziaria Gioacchino Veneziano, in occasione dell’inaugurazione del murales in memoria del piccolo Giuseppe Di Matteo avvenuta oggi a Custonaci e in cui il sindacato è stato invitato a presenziare dal sindaco Fabrizio Fonte.

“Il senatore di Fratelli d’Italia Raol Russo, membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali,- fa sapere il sindacalista Uil della Polizia Penitenziaria – ha espresso la propria disponibilità, fermo restando i molteplici impegni, confermando inoltre apprezzamento ed impegno a favore del Corpo di Polizia Penitenziaria”

“Siamo certi – conclude il leader regionale della Uil di settore in Sicilia – che il rappresentante del Governo farà sentire la vicinanza della politica, visitando un carcere come il Pietro Cerulli di Trapani, dove disattenzioni decennali si sono riversati sulla pelle dei lavoratori, che stanno pagando un prezzo altissimo visto che continuano ad operare con una pesantissima carenza organico di Polizia Penitenziaria, in una struttura totalmente decadente”.