Al PalmosaFest di Castelvetrano incontro con Valerio Magrelli￼

Sarà Valerio Magrelli, uno dei più grandi poeti italiani viventi, l’ospite del quarto appuntamento, in programma sabato 11 gennaio, del “PalmosaFest“, la rassegna di arte e letteratura ideata da Bia Cusumano, con la direzione culturale della giornalista Jana Cardinale. All’ex convento dei minimi, a partire dalle 18,30, verrà presentato “Exfanzia” (pubblicato da Einaudi).

Magrelli ha affrontato a più riprese, in poesia e in prosa, il tema dell’infanzia, anche attraverso pagine autobiografiche. “Exfanzia” è il suo libro della maturità, ma l’infanzia e l’adolescenza non scompaiono del tutto: vengono viste come in uno specchio. Immagini rovesciate da interpretare da un altro punto di vista e con altre prospettive. L’infanzia diventa così oggetto di sguardo, più che di autoanalisi. È la tenerezza nei confronti dei figli o dei ragazzi graffitari. Ma il fascino di questo libro è che l’ex ribalta ma non cancella l’in. Tutto si tiene insieme. Sempre con quella capacità, che è tipica di Magrelli, di partire da una scena o da una constatazione e trasformarle in un percorso mentale inatteso, illuminante o, spesso, inquietante.

A dialogare con Magrelli saranno Jana Cardinale e Vincenzo Di Stefano. Letture di Massimo Pastore. Parte musicale del tenore Maurizio Indelicato, accompagnato dai musicisti Franco Giacomarro e Rosario Guzzo. Ospite dell’appuntamento sarà Luca Torregrossa, nipote di Rosa Balistreri, a cui questa terza edizione è dedicata. Ad organizzare la manifestazione (che fa parte della Rete dei festival letterari del trapanese) è l’associazione Palmosa-Kore, presieduta da Bia Cusumano.