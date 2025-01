Al cinema un docufilm su Piersanti Mattarella, ‘Il delitto perfetto’

Quarantacinque anni dopo l’omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione siciliana e fratello del capo dello Stato, il caso rimane irrisolto. In occasione dell’anniversario dell’agguato, il docufilm “Magma. Mattarella, il delitto perfetto” di Giorgia Furlan riaccende l’attenzione su questo crimine, considerato uno dei più gravi dopo quello di Aldo Moro. Mattarella era un politico innovativo, sostenitore di aperture verso il PCI e un erede della linea riformista di Moro.Il film sarà presentato in anteprima a Roma il 9 gennaio 2025 e a Bologna in seguito. La narrazione ricostruisce un progetto politico che ha sfidato gli equilibri della Guerra Fredda e ha rivelato le connivenze tra mafia e politica in Sicilia. Mattarella era consapevole dei rischi associati al suo impegno politico, come dimostrano le sue conversazioni con la segretaria Maria Trizzino.Recentemente, la Procura di Palermo ha riaperto le indagini, iscrivendo nel registro degli indagati due nuovi sospettati legati alla mafia, Antonino Madonia e Giuseppe Lucchese. L’omicidio avvenne il 6 gennaio 1980 mentre Mattarella si recava a messa con la famiglia; fu colpito da colpi di pistola sparati da un sicario. Sebbene inizialmente si sospettasse di terroristi di destra come Valerio Fioravanti, la verità processuale ha sempre escluso questa pista.Il docufilm utilizza testimonianze significative, tra cui quelle di Attilio Bolzoni e Pino Arlacchi, per esplorare la complessità del caso. La figura di Piersanti Mattarella emerge come simbolo di una lotta contro le ingerenze mafiose e per un rinnovamento politico in Sicilia. La nuova svolta nelle indagini potrebbe finalmente portare a una maggiore chiarezza su chi realmente fosse responsabile della sua morte.