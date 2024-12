Antonini attacca l’ex Presidente del Taranto: “Sta falsando l’intero girone”

Forti le dichiarazioni di Valerio Antonini, patron del Trapani 1905, tramite il Social X. “I giocatori del @tarantocalcio_ mettono in mora la Società del Signor Giove per mancati pagamenti stipendi, un Signore che ha preso in giro una fantastica tifoseria rendendola prigioniera di un uomo che sta spazzando via la dignità di una intera città; Ma possibile che nessuno riesca a fermarlo? Si rende conto questo signore che sta falsando anche l’intero girone C della Serie C con questi gravissimi comportamenti?”. Antonini se la prende con il presidente de Taranto Calcio dimessosi la scorsa estate, che è anche a caccia del nuovo allenatore e che è ultimo nella classifica del girone C dove gioca anche il Trapani. Per Antonini la situazione poco limpida che sta vivendo la società non convince.