Marsala: lo studente Lorenzo Galatà vince la seconda edizione del bando “Antonio Sollima”

Il progetto “Sail” dello studente Lorenzo Galatà è il vincitore della seconda edizione del Bando “Antonio Sollima” 2024. Iscritto alla 4C del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri”, il 17enne studente marsalese ha presentato un’idea progettuale che prevede l’impiego di una vela solare per ripulire le orbite attorno al pianeta terra dai rifiuti spaziali, che mettono a rischio futuri viaggi spaziali, la sicurezza della stazione spaziale internazionale e soprattutto quei satelliti vitali per la vita sulla terra, quali quelli per le telecomunicazioni o per il meteo. L’idea di Lorenzo Galatà è stata particolarmente apprezzata dalla giuria per l’originalità e il potenziale impatto in termini di innovazione scientifica. Al vincitore del bando è stata assegnata una borsa di studio di mille euro.

La seconda edizione dell’iniziativa, promossa dalla costituenda Fondazione “Antonio Sollima” e dedicata al tema dell’equilibrio, è stata caratterizzata da una maggiore partecipazione degli studenti rispetto allo scorso anno e dalla varietà delle proposte progettuali presentate dai ragazzi, che hanno spaziato tra ambiti diversi, coniugando creatività e rigore. Sul podio, alle spalle del progetto di Lorenzo Galatà, si sono piazzati Ettore Marullo (con il progetto “Kite-Aware”) e Siria Culicchia (“Green Rest”), ma hanno riscosso apprezzamento anche quelli di Giada Eleonora Miano e Fabrizio Angileri (“Vitalis”), Alessio Giaconia e Stefano Angelo Parrinello (“Idro-Flight”2) e Antonino Marchese (“Balanceme”).

A coordinare i lavori della cerimonia finale del bando è stato il professore Salvatore Surdo, che nella prima parte del pomeriggio ha tracciato un ricordo di Antonio Sollima, l’astrofisico marsalese prematuramente scomparso due anni fa, sottolineando come – nell’ultimo anno – ci sia stata un’ulteriore pubblicazione frutto dei suoi studi, mentre sono 349 le citazione riconducibili al nome di Antonio Sollima in articoli e pubblicazioni scientifiche del 2024. Un’ulteriore conferma del segno profondo che lo scienziato lilibetano ha lasciato nella comunità scientifica, sia a livello professionale che sul piano umano.