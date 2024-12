Croce (Asp) fa il bilancio di un anno: “Rafforzare l’immagine della Sanità trapanese”. VIDEO

Il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani Ferdinando Croce, ha tracciato il bilancio del primo anno di lavoro, incentrato su una riorganizzazione e pianificazione strategica dell’azienda sanitaria. Tra gli obiettivi principali: migliorare l’efficienza amministrativa e medica, rispondendo prontamente alle emergenze senza compromettere la programmazione a lungo termine; rafforzare l’immagine dell’Asp a livello locale e regionale, con una maggiore partecipazione a eventi nazionali, come il Forum Risk Management di Arezzo; partecipazione a eventi nazionali: l’Asp ha allestito uno stand a Arezzo, su incarico della Regione Siciliana, dove sono state presentate le azioni quotidiane dell’azienda e quelle delle altre aziende sanitarie.

Un altro punto dibattuto è l’attuazione del DM77 del 2022: l’Asp trapanese è risultata tra le prime in Sicilia nell’attuazione di questo decreto, come confermato da dati statistici e agenzie di rating (Agenas, Fondazione Gimbe, Fiaso). Croce ha sottolineato che una buona amministrazione è capace di pianificare adeguatamente, senza farsi sopraffare dalle emergenze. Nonostante le difficoltà, l’ASP ha risposto in maniera rapida e tempestiva, tanto nell’ambito amministrativo che medico.