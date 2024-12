L’arte di Pietro Barbera alla Sala Laurentina per celebrare Trapani

Il celebre pittore e poeta trapanese Pietro Barbera, noto per i suoi emozionanti vinarelli, ha deciso di rendere omaggio alla città di Trapani e ai suoi protagonisti con una mostra unica nel suo genere. L’evento si terrà presso la suggestiva Sala Laurentina fino al 15 dicembre, offrendo al pubblico un’occasione imperdibile per ammirare l’arte e sostenere una causa benefica. L’artista esporrà 44 straordinari ritratti realizzati con vino rosso, una tecnica che lo contraddistingue per eleganza e originalità. Ogni opera è una libera interpretazione artistica dedicata a figure simboliche del territorio, creando un ponte tra tradizione, identità locale e solidarietà. I ritratti rappresentano personalità storiche, culturali, artistiche e sportive che hanno plasmato l’anima della città.

Tra i protagonisti ritratti troviamo nomi illustri come Salvatore Costanza, Antonino Zichichi, Paolo Borsellino, Pietro Maria Fragnelli, Valerio Antonini, Ambra Ilari, Dino Petralia, Rosalia d’Alì, Giacomo Tranchida, Daniela Toscano, e molti altri. Ogni opera cattura l’essenza di queste personalità, celebrandone il contributo alla comunità.

Arte e solidarietà per una causa nobile

Il ricavato della mostra sarà interamente devoluto all’ASD Trapani Baskin, una realtà sportiva inclusiva che permette a normodotati e disabili di giocare insieme, abbattendo barriere e promuovendo l’armonia. I protagonisti della mostra avranno l’opportunità di acquistare il proprio ritratto attraverso un’offerta libera, trasformando l’arte in un gesto concreto di supporto alla comunità.

Il programma:

Sabato 14 e domenica 15 dicembre:

Mostra aperta al pubblico: Mattina: 10:00 – 12:00 Pomeriggio: 16:30 – 20:30



Sabato 14, ore 17:30:

Cerimonia di donazione del ricavato delle vendite del libro “Io sono Flavio Bomber 1”, un’opera che promuove speranza e inclusione. Domenica 15, ore 18:00:

Incontro intitolato “Non è Amore, l’Amore è Rispetto”, curato dalla Dott.ssa Francesca Spada delle ACLI, per riflettere sul valore del rispetto nelle relazioni umane.

Tutti gli appuntamenti saranno moderati da Flavio Bomber 1, giovane simbolo di forza e positività, che contribuirà a rendere ogni momento dell’evento unico e coinvolgente.