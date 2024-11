Sciopero generale, chiusi centri di raccolta e isole ecologiche a Marsala. Ecco quali

Trema la raccolta differenziata ma per una giusta causa. La Società Formula Ambiente, gestore del servizio di raccolta differenziata a Marsala, ha comunicato che – a seguito dell’odierno sciopero generale – solo stamattina è stato possibile avere contezza del numero degli operatori ecologici che hanno aderito all’astensione dal lavoro. In particolare, restano chiusi sia il Centro di raccolta di contrada Ponte Fiumarella che le Isole ecologiche del Lungomare (Salato) e della zona Signorino (parcheggio comunale). Rimane regolarmente operativo, fino alle ore 13, il Centro di raccolta di contrada Cutusio. Nei suddetti siti, comunque, nei scorsi giorni erano stati affissi Avvisi preventivi sulla giornata di sciopero. Riguardo alla raccolta a domicilio (“porta a porta”) dei rifiuti nel centro urbano e in periferia, Formula Ambiente comunica che potrebbero verificarsi disagi. Laddove possibile, si farà in modo di evitarli e recuperare il prima possibile nel corso delle turnazioni.