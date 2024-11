A Scopello un defibrillatore donato da un giovane osteopata￼

Un defibrillatore donato al Comune di Castellammare del Golfo dall’osteopata Marco di Liberti e già posizionato dall’amministrazione comunale nel borgo di Scopello. Il defibrillatore è stato consegnato a palazzo Crociferi al sindaco Giuseppe Fausto che ha ringraziato l’osteopata Marco Di Liberti per il gesto di generosità e predisposto subito il posizionamento dello strumento salvavita nel frequentato borgo di Scopello, dove si trova già in funzione. L’osteopata Marco di Liberti, 34 anni, ha acquistato e donato alla città il defibrillatore per ringraziare la comunità per la fiducia dimostrata nei raggiunti 10 anni di attività professionale.

“La donazione di uno strumento salvavita, qual è il defibrillatore, è un gesto di generosità e di utilità sociale per il quale ringraziamo il nostro concittadino Marco di Liberti a nome di tutta la città – dice il sindaco Fausto -. Abbiamo subito predisposto il posizionamento nel borgo di Scopello, nostra località di pregio molto frequentata soprattutto in estate e dove mancava l’importantissimo strumento che consente di salvare vite umane con un tempestivo intervento in caso di arresto cardiaco. Un atto di solidarietà ed attenzione al prossimo davvero significativo da parte di un privato”.