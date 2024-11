Raffica di furti ad Alcamo, arrestato un 21enne. VIDEO

I Carabinieri della Stazione di Alcamo hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Trapani, nei confronti di un 21enne pregiudicato alcamese per una serie di furti perpetrati in città. I militari dell’Arma si sono messi sulle tracce del 21enne dopo aver ricevuto delle denunce di furti in abitazione avvenuti negli ultimi giorni. Le immediate indagini dei Carabinieri, attuate tramite la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e l’escussione di alcuni testimoni, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza su un pregiudicato alcamese in ordine a tre furti in abitazione di altrettanti portafogli contenenti denaro e documenti personali e il furto di due monopattini rubati uno da un’abitazione e l’altro sulla pubblica via. Tratto in arresto, al termine degli atti di rito, il 21enne è stato tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.

