Il Marsala Futsal vince a Barcellona e conquista la vetta

Il Marsala conquista la vetta della classifica, con una partita in meno rispetto al Sicurlube Regalbuto che, nell’altro campo a non molta distanza, ha rimediato una sconfitta in casa dell’Adrano. Punteggio pieno per gli azzurri che a Barcellona Pozzo di Gotto si sono andati a prendere una larga vittoria, senza nulla togliere alla squadra di casa, che però non ha potuto fermare l’inarrestabile ‘banda Torrejon’, sempre più cinica e con un carattere ben delineato. La gara è terminata 9 a 3 per i lilybetani che adesso sono primi a 18 punti. Adesso testa a rimanere concentrati in vista del finale di girone di andata dove il Marsala Futsal incontrerà in trasferta le altre due contendenti alla vittoria finale nel Campionato di serie B Girone H.

Primo tempo

Il Barcellona ha tutte le buone intenzioni per mettere in difficoltà il Marsala che è sempre più attento e preciso in difesa. Dopo un goal sfumato per i padroni di casa, al 3’ il sempre pronto Gabriele Foderà sfrutta l’assist di De Bartoli e facilmente insacca la palla alle spalle del portiere avversario, 1-2 che si ripeterà quasi fotocopia un minuto dopo. Sul 2 a 0 il Barcellona cerca di spingere al massimo per contenere il Marsala, fa possesso palla e l’azione corale porta la rete di Nania. Ci riuscirà – tra diverse occasioni per parte – fino al fraseggio tra Sanalitro e Barroso che porta un goal su deviazione assegnato a Barroso. E’ 1 a 3. Bisognerà attendere fino al 18’ per il poker grazie allo schema del trio De Bartoli-Sanalitro-Barroso con lo spagnolo che va a segno morbido. Mentre gli azzurri bloccano qualsiasi palla pericolosa degli avversari, al 19’ è ancora l’acquisto di stagione Israel Caro che a cucchiaio si inventa un goal perfetto. E’ 1 a 5 per gli azzurri. A pochi secondi dalla fine della prima frazione di gioco, dalla rimessa battuta da Abate, c’è spazio per il sesto goal di De Bartoli che rasoterra batte il portiere barcellonese.

Secondo tempo_ Non cambiamo le sorti della partita nella prima parte della seconda frazione. Al 2’ Barroso non perdona e da un errore avversario stampa il pallone in rete. Mai stanco, due minuti dopo è sempre lo spagnolo che conquista la ‘manita’: l’1 a 8 arriva dall’azione personale di Israel dalla fascia. E’ fisiologico che il Marsala abbassi i toni e in questa fase il Barcellona cerca di approfittarne, anche se ormai le sorti della partita sono segnate, con un giropalla di Chiofalo. Al 16’ il nono goal per il Marsala Futsal è del portiere Giovanni Buffa che dalla sua area carambola la sfera tra i pali. Il 3 a 9 lo fotografa Gullo da centrocampo, con lo zampino del portiere azzurro a chiudere il match.