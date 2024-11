A Calatafimi ripristinate le torri faro del campo sportivo Sasi

“Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto” dice il sindaco di Calatafimi-Segesta Francesco Gruppuso. Le torri faro ritornano a funzionare dopo che erano stati rubati i cavi elettrici alcuni mesi addietro al campo sportivo Sasi. “Avevamo richiesto al Consorzio Legalità della provincia di Trapani di ottenere i fondi per il ripristino ma, con nostro stupore e contrarietà poiché il furto è come essere stati colpiti e vittime della mafia del rame e a maggior ragione i ragazzi e lo sport che è vita per lo sviluppo sociale della comunità, non sono stati concessi per motivi di regolamento. Pazienza. Avevamo il piano B e lo abbiamo attuato con i fondi comunali per gli investimenti a seguito dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione”. Espletate nelle settimane scorse le procedure burocratiche dal Settore Lavori Pubblici guidato dall’ingegnere capo Stefano Bonaiuto, i lavori finalmente sono stati eseguiti.