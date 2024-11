Spor-ti-amo e inclusione al “De Gasperi-De Vita” di Strasatti￼

Si è svolta nei giorni scorsi la seconda giornata del progetto “Spor-ti-amo: Le Giornate dello Sport Inclusivo”, organizzata dall’Istituto Comprensivo “De Gasperi-De Vita” di Marsala, nel campetto del plesso di Strasatti Nuovo. L’evento ha visto una partecipazione entusiasta di studenti, famiglie e docenti, tutti uniti per celebrare la bellezza dello sport come strumento di integrazione e socializzazione. In apertura, il dirigente scolastico Leonardo Gulotta, ha ringraziato le famiglie per la loro presenza, sottolineando l’importanza di consentire a ogni studente di esprimere liberamente la propria personalità in un ambiente che promuove crescita e inclusione. Ha evidenziato come lo sport rappresenti un’opportunità ideale per sviluppare questi valori, in perfetta sintonia con i protocolli e i progetti del Ministero dell’Istruzione, inclusi nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto.

La giornata è stata arricchita dal saluto speciale dell’assessore allo Sport del Comune di Marsala Ignazio Bilardello, il quale ha messo in evidenza l’importanza delle iniziative scolastiche che diffondono valori positivi come l’inclusività e la solidarietà, testimoniando così il supporto dell’amministrazione comunale verso questa lodevole iniziativa. Le attività, coordinate dalle insegnanti dell’Istituto Marta Calandrino, Giulia Grillo e Valentina Lombardo, hanno proposto una vasta gamma di giochi motori e gli alunni hanno avuto l’opportunità di sperimentare attività ludico-sportive che hanno incoraggiato il lavoro di squadra e la collaborazione reciproca, creando legami significativi che vanno oltre il semplice gioco.