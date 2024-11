“Daidalos”, nuovo concept EP di Demiurgo

Demiurgo presenta il nuovo EP “Daidalos”, disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in anteprima su Bandcamp e Soundcloud. Ispirato al mito di Dedalo, architetto del labirinto, l’EP si compone di quattro tracce, ciascuna delle quali rappresenta un frammento chiave della vita del protagonista. Il brano principale, Daidalos, fonde elementi melodici ed elettronici per rievocare la complessità del personaggio. I brani Helios, Labrys e Asterion esplorano rispettivamente l’ambizione, il genio contorto e l’oscura prigionia, in un percorso che alterna momenti melodici a bassi taglienti e fraseggi ipnotici.

Link streaming: https://open.spotify.com/intl-it/album/6jvsz4mKD4q3rkp4MBTEW3

Demiurgo, come Dedalo, costruisce un labirinto sonoro fatto di bivi e svolte inattese, nel quale l’ascoltatore si perde tra sequenze e pattern sintetici. Daidalos è un insieme di luci e ombre, un invito a riflettere sul potere creativo e distruttivo dell’ingegno umano. Questo concept EP conferma lo stampo narrativo e visionario che contraddistingue le composizioni di Demiurgo, caratterizzate in questo caso da strutture cinematiche e improvvisazioni dal sapore epico, per un’esperienza di ascolto sempre nuova.