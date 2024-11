A distanza di 30 anni si ritrova la III C della “Mario Nuccio” plesso Cutusio

Ancora una reunion di vecchi alunni di scuola che si ritrovano perchè è piacevole trascorrere qualche momento insieme per ricordare quando si era giovanissimi tra i banchi di scuola. Questa volta a sedersi assieme attorno a un tavolo per una conviviale serata in un locale cittadino, è la III C della Scuola Media “Mario Nuccio”, plesso Cutusio, che ha lasciato la terza media ben 30 anni fa. Tanti ricordi, tante amicizie sbocciate a scuola, i professori bravi e quelli più severi, i brutti voti e le gite scolastiche sono immagini scorse tra gli ex compagni di scuola Giuseppe Alagna, Sergio Alagna, Antonino Monteleone, Marianna Monteleone, Marianna Marino, Giovanna Craparotta, Antonella Chirco, Rosaria Rallo, Daniele Figlioli, Maria Cristina Di Pietra, Roberto Di Girolamo, Roberto Pugliese, Rosaria Brignolo e Giusy Pellegrino.