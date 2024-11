Una donna si getta dal balcone della biblioteca comunale, in Sicilia è la quinta in un mese

Una donna, residente a Carini si è buttata questa mattina dal balcone della biblioteca comunale “Francesco Scavo”. Il gesto è avvenuto alla presenza di diverse persone ma ancora non si conoscono i motivi. Subito sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna all’ospedale Villa Sofia. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Proprio ieri una ragazza di 15 anni è caduta dal balcone di casa al quinto piano di un palazzo in via Imperatore Federico a Palermo. I vigili del fuoco che l’hanno soccorsa sui tetti di alcuni box. Anche lei si trova al Villa Sofia. Sempre a Palermo una 14enne nel mese di ottobre si è lanciata dal secondo piano di un palazzo, pare perché bullizzata dai compagni a scuola. La giovane ha avuto un trauma addominale con problemi alla milza. Una donna è caduta dal terzo piano a Racalmuto ed è in gravi condizioni. In questo sembra ci fosse un problema al balcone perchè pochi mesi prima anche il marito è caduto da lì ma per lui non ci sono state gravi conseguenze.

E’ andata peggio invece a Lidia Ferro, la mazarese 22enne che alle 4 del mattino – pare per un gesto drammatico estremo – è caduta dal terzo piano di casa. Pochi giorni dopo Lidia è morta in ospedale.