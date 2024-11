Sicilia, un’altra donna cade dal balcone di casa al terzo piano

Un’altra donne è caduta dal balcone della sua abitazione, al terzo piano di una palazzina nel centro storico di Racalmuto, nell’agrigentino. E’ accaduto nella tarda mattina di oggi. La donna, una 50enne, ha riportato gravi lesioni in varie parti del corpo. Scattato l’allarme la signora è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia a Calatanissetta, la prognosi è riservata. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, sulla vicenda indagano i carabinieri. Pare che lo scorso 2 agosto, il marito della donna, fosse caduto sempre dallo stesso punto mentre stava effettuando dei lavori domestici, riportando numerose ferite ma riuscendo a salvarsi. Di certo la dinamica ricorda molto quella della giovane Lidia Ferro, deceduta pochi giorni dopo per le conseguenze riportate da una caduta dal terzo piano di casa alle 4 del mattino.