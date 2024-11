Mazara: i funerali di Lidia Ferro in Cattedrale

Manca già a tanti Lidia Ferro, la 22enne mazarese che nei giorni scorsi è rimasta gravemente ferita dopo una caduta dal terzo piano di casa sua, alle 4 del mattino, e poi deceduta al Villa Sofia di Palermo. Mentre i Carabinieri fanno luce sulla vicenda, per Lidia si svolgeranno domani i funerali in Cattedrale, alle ore 12. Grande il dolore della famiglia che ha deciso di donare il cuore della ragazza una volta accertata la morte dai medici che l’avevano in cura per le gravissime ferite interne riportate. La comunità mazarese si stringe intorno alla famiglia per la drammatica perdita.