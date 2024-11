Il Comune di Marsala cerca sponsor per le iniziative natalizie

Promuovere il proprio marchio in occasione di iniziative, eventi culturali e di promozione turistica promossi dal Comune di Marsala. Con un Avviso pubblicato dal settore Attività culturali – diretto da Giovanna Basiricò – l’Amministrazione comunale apre alle sponsorizzazioni di privati che vogliono legare la propria immagine aziendale alle iniziative comunali. “Iniziamo con il prossimo periodo natalizio, afferma il sindaco Massimo Grillo, ma resta aperta la possibilità di accogliere nuove sponsorizzazioni anche per altri eventi calendarizzati nel 2025, a cominciare dal prestigioso Raduno Nazionale dei Bersaglieri”. L’Avviso – online al link https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/sondaggio-per-sponsorizzazioni-a-sostegno-di-iniziative-ed-eventi-culturali-e-di-promozione-turistica-per-le-festivita-natalizie-2024 – riporta termini, modalità e requisiti per presentare le proposte di sponsorizzazione che dovranno pervenire al Comune entro il prossimo 25 novembre.