Il Trapani supera la Cavese grazie a una rete di Lescano in pieno recupero

La Cavese cade al Provinciale contro il Trapani 1905 che vince con un goal di Lescano in pieno recupero nella partita valida per la 14ª giornata di Campionato serie C girone C e con oltre quattromila e quattrocento presenze sugli spalti. Dopo un primo tempo su buoni ritmi e con buone occasioni sui due fronti che hanno visto finire sul taccuino delle chance più rilevanti i vari Fall, Lescano e Pezzella ma che non hanno comunque intaccato lo zero a zero di partenza anche in virtù della bravura dimostrata da Boffelli e Seculin, nella ripresa il copione sembrava essere identico.

Tra le fila granata i vari tentativi di Carriero, Celiento e Fall hanno esaltato i riflessi dell’ottimo estremo difensore ospite Boffelli, mentre i campani di mister Maiuri hanno sfiorato la vittoria con i tentativi di Pezzella, Rizzo e Citarella che si sono infranti sugli ottimi riflessi del portiere di casa Seculin. A prevalere però in questa fase di gioco è la deviazione vincente di Facundo Lescano, al primo minuto di recupero su cross di Spini, che ha messo fuori causa il portiere ospite e siglato l’uno a zero finale a favore del Trapani. E per il centravanti dei siciliani, sempre più capocannoniere del girone, si tratta dell’undicesimo centro in campionato. Insomma i granata vincono in zona Cesarini.