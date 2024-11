A Mazara una strana caduta: grave una giovane donna

Una giovane di Mazara del Vallo, L. F, è attualmente ricoverata in condizioni critiche presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo. Tanti sono i messaggi di vicinanza di amici e familiari e del papà. Sembra che la giovane sia caduta – non sono noti i motivi – dal terzo piano di casa sua alle 4 del mattino. L’episodio si è verificato in una strada nei pressi di via Potenza. I soccorsi del 118 sono giunti tempestivamente sul posto e hanno trasportato la giovane all’ospedale “Abele Ajello” per ricevere le prime cure ma la ragazza è apparsa subito in gravi condizioni con fratture multiple ed emorragie. Da qui il trasferimento a Palermo dove è in pericolo di vita.