Marsala, il consiglio approva il Bilancio consolidato-Esercizio finanziario 2023

Seduta del consiglio comunale di Marsala del 4 novembre 2024 durante la quale si è trattato il Bilancio consolidato-Esercizio finanziario 2023. l’Atto è stato illustrato dall’assessore Salvatore Agate e successivamente dal dirigente del settore Francesco Angileri. Dopo questi interventi, sul punto sono intervenuti Eleonora Milazzo, Flavio Coppola, Piero Cavasino, Gaspare Di Girolamo e Pino Ferrantelli. Infine l’Aula ha votato il Bilancio consolidato, approvandolo all’unanimità.

Dopo avere prelevato e approvato tredici delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio, spazio alle consuete comunicazioni: Rosanna Genna (quando sarà presentato in Aula il Documento Unico di Programmazione DUP); Mario Rodriquez (quale viabilità alternativa a seguito dei lavori in piazza Mameli, proponendo alcune soluzioni in merito; quartiere di Sappusi al buio); Pino Ferrantelli (da due anni nuova fognatura lidi sud non attiva; pubblica illuminazione assente in ampi tratti di via Salemi e del Lungomare sud; fognatura scoppiata in via Istria e nessuno ancora provvede; in via Lilibeo occorre pulizia e c’è il manto stradale sconnesso); Flavio Coppola (criticità pubblica illuminazione in molte aree della città; urgenza della figura del garante per la disabilità, nonché di quella per il fanciullo e l’adolescenza; rivedere il Regolamento dei Servizi sociali, non più in linea con le esigenze del territorio; va regolamentata la concessione delle onorificenze); Leo Orlando (il piano della viabilità è fermo al 2015 e il piano dei parcheggi non si conosce completamente; la modifica alla viabilità in piazza Mameli andava valutata prima dell’esecuzione dei lavori).

Per l’Amministrazione a talune richieste di chiarimenti hanno risposto l’assessore Donatella Ingardia (ha comunicato all’Aula che è di imminente predisposizione un provvedimento della Polizia Municipale riguardante la viabilità in via Dei Mille/L’Africano, per andare incontro alle richieste dei commercianti di via Sibilla); l’assessore Giusi Piccione (ha comunicato che il nuovo bando per il garante della disabilità è pronto per la pubblicazione; mentre il garante per infanzia e adolescenza è stato individuato ed entro il mese si provvederà alla nomina; ha infine aggiunto che si sta lavorando sul Regolamento per i contributi di solidarietà sociale).

Conclusi gli interventi, il presidente Enzo Sturiano ha aggiornato i lavori a lunedì prossimo, 11 novembre, alle ore 17.