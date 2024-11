Emergenza verde, sempre più volontari tra le Guardie Agroforestali siciliane

Sempre più numerose sono le persone che aderiscono alla Guardia Agroforestale Italiana in Sicilia, che ha tra i vari compiti non solo ha la tutela dell’ambiente, della fauna e della flora, principali compiti ma non unica attività. Nata anche in Sicilia meno di due anni fa per mano del dirigente regionale Aldo Sciacca, dalla vice dirigente regionale Adriana Saladino e della dirigente provinciale di Palermo Rita Scordato, l’Ente iscritto al Terzo Settore ha ottenuto anche il riconoscimento del Dipartimento alla famiglia e al lavoro, sta avendo una forte espansione in tutta la Sicilia, fanno parte della nostra Associazione circa 200 volontari, grazie soprattutto ai Dirigenti e Responsabili territoriali, impegnati ogni giorni alla ricerca di nuovi volontari ed in varie attività di competenza.

“La nostra politica ed il nostro modo di fare volontariato in tutto il territorio siciliano sta portando grandi risultati, stiamo collaborando con molto Sindaci, Enti Pubblici ed Enti Privati, dando il nostro supporto che credo sia importante visti gli eccellenti risultati. Un ringraziamento particolare va non solo ai sindaci e alle Amministrazioni Comunali di Marsala, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Trapani, San Vito Lo Capo, Montallegro San Cipirello, San Giuseppe Jato, Cinisi, Terrasini e Palermo, ma soprattutto a tutti i Volontari che giornalmente mettono a disposizione il loro tempo libero, permettendo il raggiungimento di tutti quegli obiettivi che l’Associazione si prefigge di raggiungere”, afferma Sciacca.

Tutti questi risultati finora raggiunti sono da sprono per le Guardie Agroforestali per essere sempre più presenti nel territorio siciliano e per dare maggiore professionalità ai volontari. Difatti si organizzano spesso corsi di BLSD, Antincendio, Safy Security Radiocomunicazioni, ecc. “Abbiamo siglato protocolli di collaborazione con altre Associazioni di Volontariato presenti in Sicilia – continua il dirigente regionale – per portare sempre più in alto questa nobile missione che è il volontariato”. Per chi volesse avvicinarsi all’associazione può chiamare la Dirigenza Regionale Sicilia al numero: 380.1730048.