Torna a Marsala il 17 novembre il “Premio 91025” che compie 10 anni di eccellenze

Taglia il traguardo dei dieci anni il “Premio 91025 – Eccellenze della Città di Marsala” organizzato dall’Associazione Culturale “Ciuri” e nato da un’idea del suo Presidente, Filippo Peralta. Il Premio della Città di Marsala è l’evento periodico dedicato a tutte quelle “Eccellenze” che attraverso il proprio lavoro e la propria attività artistico-culturale, imprenditoriale, associativa, hanno contribuito in maniera significativa a portare sempre di più in auge il nome di Marsala. Una manifestazione che ormai è consolidata nel territorio, la cui partecipazione di cittadini e istituzioni evidenzia il senso di identità dell’appuntamento con la Città. L’evento, sin dalle sue origini, ha sempre previsto, oltre a momenti di spettacolo, anche spazi di riflessione condivisa, dedicando parte della serata alle donne o alle associazioni che si spendono per il bene collettivo.

L’appuntamento per questo compleanno importante sarà il 17 novembre, alle ore 18, come sempre al Teatro Impero.Nel tempo è stato dato vita anche al Premio Speciale, che è stato conferito al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 2018, all’82° Centro Combat/SAR dell’Aeronautica Militare nel 2019, e nel 2021 al 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani. Nel 2020 si è svolta una “SPECIAL EDITION”, dedicata agli operatori sanitari e quelli del 118 dell’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala che si sono distinti per impegno e abnegazione nel lungo periodo di emergenza vissuta a causa della pandemia.

«Dieci anni fa, quando abbiamo iniziato quest’avventura, mai avremmo immaginato il percorso che ci aspettava, fatto di emozioni, di volti, di storie che ogni anno ci hanno insegnato qualcosa di nuovo – dice il Patron, Filippo Peralta -. Questa volta festeggiamo i dieci anni del Premio 91025, il premio della nostra Marsala, una città che ha nel cuore il desiderio di crescere, di migliorarsi, di valorizzare i suoi talenti, le sue eccellenze, e i suoi grandi cuori. Ogni edizione ci ha arricchito, ci ha dato l’occasione di conoscere uomini e donne che con la loro arte, il loro spirito d’impresa, il loro impegno nel volontariato, hanno donato qualcosa di speciale al nostro territorio. E a loro, alle persone che premiamo, va il nostro più sincero ringraziamento: sono la vera forza di questo Premio, e che anno dopo anno, con il loro esempio, rendono questa manifestazione sempre più viva e autorevole. Questo riconoscimento che viene dal pubblico, dalle persone che ci incontrano per strada e ci dicono “state facendo bene” – aggiunge Filippo Peralta -, è per noi uno stimolo straordinario. Ci indicano altre persone, nuove figure da premiare, raccontandoci di piccoli, grandi, gesti che meritano di essere conosciuti e riconosciuti».

Filippo Peralta spiega che ogni anno scegliere chi premiare non è facile. Che l’Associazione ha una rosa di storie bellissime, di persone straordinarie, e anche quando qualcuno non sale sul palco del teatro Impero, viene comunque presente per il futuro. Ed è così che, anno dopo anno, si è giunti al decimo anniversario, con la convinzione che questa sia una manifestazione preziosa per Marsala e che, grazie al sostegno di tanti, continuerà a crescere.

«Siamo orgogliosi di annunciare che la 𝗕𝗮𝗻𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝗖𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗼 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 “𝗚. 𝗧𝗼𝗻𝗶𝗼𝗹𝗼” 𝗲 𝗦𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗻 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗹𝗱𝗼 sarà il nostro Main Sponsor per la 𝟭𝟬^ 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 𝟵𝟭𝟬𝟮𝟱. Un’unione che ci permetterà di celebrare al meglio le eccellenze del nostro territorio. Avere il sostegno di un’istituzione bancaria prestigiosa rappresenta per noi un traguardo significativo e un riconoscimento di grande valore. La BCC “G. Toniolo”, da sempre impegnata nel supportare le iniziative culturali e sociali del territorio, porta con sé una storia di fiducia e innovazione, valori che si rispecchiano perfettamente nello spirito del Premio 91025. Grazie di cuore al Direttore della Filiale di Marsala, dottor Sebastiano Tumbarello, e al presidente della Banca, dottor Salvatore Saporito per questo prezioso sostegno».«Ringrazio anche le istituzioni, che, in questi dieci anni, hanno dimostrato di credere in questo progetto, indipendentemente dal colore politico. Sostenere le eccellenze della città è, infatti, un valore che supera ogni barriera e unisce tutti, perché il nostro impegno è per Marsala. E il pubblico è il cuore pulsante di questa manifestazione. La sua presenza, la sua partecipazione – conclude – ci stimola e ci dà ogni anno la carica per continuare a dare il meglio. Vorrei concludere con un messaggio per i giovani della nostra città: “A voi, ragazzi e ragazze, dico di non arrendervi mai. So che non è sempre facile restare, ma il nostro territorio ha tanto da offrire e ha bisogno del vostro entusiasmo, della vostra creatività, del vostro talento. Cercate il vostro spazio, sfruttate tutto ciò che di positivo può darvi la nostra terra. Siate orgogliosi di Marsala e contribuite, con le vostre idee, con il vostro impegno, a renderla ancora più forte. Noi continueremo a lavorare per questa manifestazione, con l’obiettivo di lasciare a voi un esempio, un segnale che Marsala può farcela. La nostra città merita ogni cosa buona, e insieme possiamo far sì che ogni anno sia un passo verso un futuro più luminoso».