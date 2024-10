A Marsala il discusso cantautore Povia in concerto

Il discusso cantante Povia, verrà in concerto a Marsala il 9 novembre. Dopo il successo con “I bambini fanno oh” – esclusa dal Festival di Sanremo 2005 in quanto edita ma considerato un brano-manifesto che il cantautore interpretò sul palco come ospite – e un primo abbastanza fortunato album, Giuseppe Povia ha vinto il Festival l’anno successivo sotto la conduzione di Giorgio Panariello con ‘Vorrei avere il becco’ – conosciuta comunemente come la canzone del Piccione – ed ha partecipato altre due volte, prima con il brano ‘Luca era gay’ (che portò a non poche polemiche) nel 2009, poi con ‘La verità’, brano dedicato alla storia tragica di Eluana Englaro e alla battaglia della famiglia per l’eutanasia, che portò sul palco dell’Ariston nel 2010. Da lì in poi Povia ha abbracciato idee molto negazioniste, inimicandosi l’opinione pubblica per essere stato no-vax e probabilmente con qualche idea più destroide che non è piaciuta al suo originario pubblico. Sul luogo in cui si terrà il concerto ne sapremo meglio presto. Intanto la notizia è stata diffusa dallo stesso cantautore sui suoi social e dalla pagina Facebook Sicilia concerti.