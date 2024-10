Valerio Antonini vuole una cittadella dello sport a Trapani: ecco come sarà

Nel corso di una trasmissione su Telesud, il Presidente di Trapani 1906 e Basket Trapani Shark, ha annunciato importanti novità sul fronte dell’impiantistica sportiva della Città. Già da tempo Valerio Antonini aveva espresso la volontà di costruire un nuovo polo sportivo, sia per il calcio che per la pallacanestro.

“Quando sono arrivato ho capito che per fare un progetto importante bisognava partire dagli impianti e ho fatto ristrutturare le strutture spendendo circa 8 milioni di euro – afferma Antonini -. Il mio desiderio è quello di identificare un’area che possa diventare una cittadella dello sport. Ci stiamo lavorando”. Si tratta di uno Stadio con 18mila posti e un palazzetto con 8mila posti. Ma ci saranno anche una foresteria con tre campi di calcio e una palestra, una pista ciclabile, 9mila posti auto e una barriera per l’ingresso dei pedoni, ci saranno 42 camere d’albergo e una clinica sportiva, tra gli altri. In studio presente anche l’assessore Lele Barbara che non ha fatto altro che essere concorde con il progetto ambizioso. Il denaro per finanziarlo? Il Comune – secondo Barbara – farà la sua parte, ma anche la Regione dovrà dare il suo nutrito contributo. Il Polo, sulla carta, al momento c’è.