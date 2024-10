Raccolta funghi, ad Erice si rilascia il tesserino entro il 31 ottobre

๐‘๐ข๐ฅ๐š๐ฌ๐œ๐ข๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐ญ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ซ๐ข๐ง๐จ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ๐š ๐ซ๐š๐œ๐œ๐จ๐ฅ๐ญ๐š ๐๐ž๐ข ๐Ÿ๐ฎ๐ง๐ ๐ก๐ข ๐ž๐ฉ๐ข๐ ๐ž๐ข ๐ฌ๐ฉ๐จ๐ง๐ญ๐š๐ง๐ž๐ข. ๐„๐ง๐ญ๐ซ๐จ ๐ข๐ฅ ๐Ÿ‘๐Ÿ ๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐›๐ซ๐ž ๐ฅ๐ž ๐ข๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ณ๐ž. I modelli per la presentazione delle istanze sono consultabili nellโ€™apposita sezione del sito internet del Comune di Erice raggiungibile attraverso il link: https://www.comune.erice.tp.it/it/page/22783. Dopo aver effettuato il pagamento del contributo bisognerร esibire la relativa attestazione di pagamento allโ€™Ufficio Sport del Comune di Erice (via Ignazio Poma n. 2), per la vidimazione annuale del tesserino che รจ necessaria pena la non validitร dello stesso nellโ€™anno di riferimento.