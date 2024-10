Militari del 6° Reggimento di Trapani accerchiati e aggrediti a Lampedusa, la Procura indaga

Sono in serie condizioni i tre bersaglieri del 6° Reggimento di Trapani, impegnati nell’operazione “Strade Sicure” e aggrediti a Lampedusa. L’aggressione è avvenuto tra sabato e domenica scorsa. Sembra che i tre militari fuori servizio e in abiti civili, avrebbero avuto una discussione sulla via Roma con un gruppo di giovani del posto che subito dopo li avrebbero raggiunti nei pressi della Caserma dell’Aeronautica con cattive intenzioni. Proprio qui, un gruppo formato da una decina di persone ha accerchiato i tre militari aggredendoli con violenza. Due bersaglieri, entrambi di 23 anni, hanno riportato gravi traumi facciali e sono stati trasferiti in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo. Il terzo bersagliere, un 25enne della provincia di Lecce, ha subito solo contusioni lievi. Le indagini coordinate dalla Procura di Agrigento stanno cercando di ricostruire i fatti anche con l’uso di telecamere di video-sorveglianza.