Incidente mortale sulla Trapani-Custonaci, morto un 25enne

Tragedia stradale oggi pomeriggio sulla Provinciale 18, che collega Trapani a Custonaci, a circa 500 metri dal ponte Rio Forgia. Due auto, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente, riducendosi a un ammasso di lamiere. Nell’impatto violento ha perso la vita Francesco Grispo, un giovane di 25 anni che si trovava a bordo di una Fiat Bravo. Ferita invece una donna di 59 anni, che viaggiava su una Dacia Duster.

Entrambi sono rimasti intrappolati nelle loro vetture, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarli. Le ambulanze del 118 li hanno trasportati al pronto soccorso del Sant’Antonio Abate; purtroppo, il venticinquenne non ce l’ha fatta a causa delle gravi ferite riportate. Le condizioni della donna, invece, non sembrano preoccupanti: giunta in ospedale, è stata sottoposta a una TAC per accertamenti. La polizia municipale di Valderice sta indagando sulla dinamica dell’incidente.