Calcio a 5 il Marsala Futsal vince sul campo di Acireale

A circa un anno di distanza tornano in campo Drago Acireale a Marsala Futsal 2012. Reduce da una vittoria e una sconfitta la prima e dalla prima gara vinta nel Campionato di serie B la seconda (ma con una partita in meno), le squadre di certo non si sono ritrovate nell’ostico PalaVolcan per guardarsi negli occhi. La ‘banda Torrejon’ è difficile da domare e il match termina 5 a 2 per gli azzurri che portano a casa non solo i tre punti ma anche la consapevolezza di stare facendo bene sia in Coppa che in Campionato.