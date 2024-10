Corruzione: dalla Prefettura la sospensione ufficiale di tre consiglieri comunali di Marsala e uno di Custonaci

Con separati provvedimenti è stata dichiarata dal Prefetto di Trapani, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235, la sospensione ope legis dalla carica di consigliere comunale o eventuali altre cariche ricoperte nei confronti di Michele Maurizio Accardi, Pellegrino Guglielmo Ferrantelli detto ‘Pino’, Vanessa Titone, consiglieri comunali di Marsala eletti nella competizione elettorale del 4 e 5 ottobre 2020 e Vincenzo Monteleone, consigliere comunale in carica nel comune di Custonaci eletto nella competizione elettorale del 28 e 29 maggio 2023.

Vincenzo Monteleone Vanessa Titone Pino Ferrantelli Michele Accardi

I provvedimenti sono stati disposti a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare n. R..G.I.P. n.1929/2024 – R.N.R. n.1590/2024 adottata in data 27/09/2024 dal Giudice per le Indagini Preliminari di Marsala, con la quale è stata disposta l’applicazione delle misure interdittive in quanto coinvolti a vario titolo, in reati di truffa aggravata, corruzione, malversazione e riciclaggio nell’ambito della gestione di fondi pubblici europei destinati alla formazione professionale.