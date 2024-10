Arriva la pioggia in Sicilia: allerta gialla nel trapanese

La lunga “ottobrata” è ormai arrivata al capolinea anche in Sicilia, dove si sono registrate in queste settimane temperature estive. Come preannunciato nei giorni scorsi, si prospetta un fine settimana all’insegna del maltempo. Già da venerdì 18, soprattutto sul versante occidentale dell’isola, si profilano precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. I venti saranno, comunque, forti da sud, di conseguenza le temperature resteranno su valori miti. Molto mosso lo stretto di Sicilia. La tendenza al maltempo dovrebbe confermarsi anche nelle giornate di sabato e domenica, così come nella prima parte della prossima settimana.