Ati Idrico Trapani, Pierluigi Carugno nominato direttore generale

Si è svolta presso il Libero Consorzio di Trapani Palazzo di Governo, l’assemblea Ati Trapani convocata dal presidente Francesco Gruppuso. Una seduta fiume che ha visto approvati diversi punti all’ordine del giorno ovvero. Ad essere nominato direttore generale è stato l’ingegnere Pierluigi Carugno, attualmente direttore generale della città di Pescara, che a partire dal 1° novembre si trasferirà a Trapani per assumere la direzione dell’Assemblea Territoriale Idrica e trovare le giuste soluzioni ed interlocuzioni per chiudere l’ultimo passaggio al Sistema Idrico Integrato cercando di arrivare al soggetto gestore unico.

La seduta fiume, di oltre 3 ore, è stata anche caratterizzata dall’approvazione di una delle delibere più importanti, ovvero l’atto conclusivo della Via/Vas del Piano di Ambito che determina una delle condizioni abilitanti per i futuri finanziamenti. Il presidente Gruppuso ha anche portato in aula la nota del presidente Schifani, che di fatto non ha permesso all’Ati Trapani di sedersi ad un tavolo di concertazione con la stessa Regione, al fine di trovare una soluzione al piano economico finanziario del sistema idrico trapanese proposto ed approvato in disequilibrio nel dicembre del 2021. La governance ha anche avuto modo di illustrare il monitoraggio dei finanziamenti ottenuti durante il 2024 inerenti la crisi idrica in cui l’Ati è stata da coordinamento ai soggetti attuatori, ovvero i Comuni, delle opere di mitigazione idrica consistenti principalmente nel revamping dei pozzi e che ha permesso di ottenere circa 3 milioni di euro fino adesso, con una migliorata efficienza idrica provinciale di oltre 250 lt al secondo ponendo l’area trapanese tra le più attive ed efficaci nel contrasto all’ emergenza idrica. Tra gli ultimi interventi finanziati ci sono anche le città di Campobello di Mazara, Marsala, Mazara del Vallo, Trapani, Castellammare del Golfo, Calatafimi Segesta, San Vito lo Capo nonché Vita e Poggioreale che si aggiungono agli altri Comuni della prima fase di attuazione degli interventi. Il presidente ha ringraziato sia la struttura gestionale che tutti i sindaci e il Cda per la fattiva e sinergica collaborazione.