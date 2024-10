Droga a Pantelleria, obbligo di dimora per un 51enne

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è l’accusa formulata nei confronti di un 51enne, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Pantelleria.

Nel corso di un mirato servizio antidroga, i militari dell’Arma sono passati più volte davanti l’abitazione dell’uomo e lo hanno notato in atteggiamento guardingo sull’uscio di casa intento a rientrare al loro passaggio per poi riuscire subito fuori.

L’atteggiamento del 51enne ha portato i militari ad approfondire il controllo con una perquisizione domiciliare in seguito alla quale i militari hanno rinvenuto e sequestrato 2 ceste in vimini e 5 barattoli in vetro contenenti marijuana del peso complessivo di oltre 650 grammi.

L’uomo, a seguito dell’arresto e della convalida, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Pantelleria e contestuale divieto di allontanamento dalla propria abitazione durante le ore notturne.