Marsala: operazione dei vigili urbani, i sequestrati 18 motoveicoli irregolari

Un’importante operazione di controllo è stata eseguita questa mattina all’alba dell’11 ottobre, dalla Polizia Municipale di Marsala,che ha portato al sequestro di 18 motoveicoli privi di targa e senza copertura assicurativa. L’operazione si è svolta a partire dalle ore 5:00 in un cruciale snodo viario che collega le contrade di Ciavolo e Strasatti, un’area di forte transito quotidiano.

Disposta e coordinata dal comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Menfi, l’operazione è stata eseguita dagli ispettori e agenti Luca Isacco, Tommaso Maria, Maria Teresa Crea e Giorgio Zaccarias. Questo intervento segue altre analoghe iniziative messe in atto nelle settimane precedenti, con l’obiettivo di eliminare dalla circolazione mezzi irregolari che costituiscono una minaccia per la sicurezza stradale e pubblica.

Nel complesso, le attività di controllo e sequestro condotte finora hanno portato alla rimozione di 60 motoveicoli senza targa, veicoli che, oltre a rappresentare un’insidia per la circolazione, possono essere utilizzati per la commissione di reati, sfruttando l’anonimato garantito dall’assenza della targa per mimetizzarsi nel traffico senza essere identificati.

La mancanza di targa e assicurazione su questi veicoli non solo mette a rischio la sicurezza stradale, ma crea anche un grave problema di tracciabilità. Senza elementi di identificazione visibili, i mezzi irregolari possono sfuggire ai controlli e risultare difficili da rintracciare in caso di incidenti o atti criminosi.

La strategia di controllo si inserisce in un piano più ampio che la Polizia Municipale di Marsala sta attuando, con un’attenzione particolare alle aree periferiche e alle contrade più trafficate, dove spesso si annida una maggiore presenza di veicoli irregolari. La zona di Ciavolo e Strasatti, in particolare, rappresenta un importante punto di collegamento tra diverse contrade, e un’area su cui le forze dell’ordine hanno concentrato i loro sforzi di monitoraggio.

I 18 motoveicoli sequestrati questa mattina sono stati conferiti ad un operatore munito della qualifica di gestore ambientale, incaricato della loro successiva alienazione.