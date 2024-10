Festa dello Scautismo a Valderice: 70 anni di Masci e 50 anni di Agesci

Domenica prossima 13 ottobre, presso Villa Betania a Valderice, si terrà una giornata celebrativa dello Scautismo, per ricordare il 70° anniversario della fondazione del MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) e il 50° anniversario della fondazione dell’AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani). L’evento, che avrà come tema “Più vita alla vita”, sarà l’occasione per tanti capi scout e adulti scout per riflettere insieme su come lo scautismo abbia influenzato e cambiato le scelte di vita dei giovani e degli adulti scout nel corso degli anni.

La giornata vedrà la partecipazione del presidente nazionale del Masci Massimiliano Costa e per L’AGESCI di Daniela Ferrara, Capo Guida d’Italia sino ad aprile 2024. Le attività inizieranno alle ore 9:00 con l’alzabandiera e proseguiranno con varie attività, in stile scout, alternate a momenti di riflessione. La giornata si concluderà con la celebrazione eucaristica presieduta dal vicario generale don Alberto Genovese. Come segno concreto di impegno di “aiutare la Vita”, verrà piantato un albero nello spazio della struttura