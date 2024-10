Marsala: marito pugnala la moglie. Lui finisce in carcere, la donna è stata operata

Ieri, sabato 5 ottobre, un marito ha pugnalato la moglie. E’ accaduto a Marsala. Sembra che alla base del litigio – che mai deve essere una motivazione per tale brutale gesto – ci sia una forte somma in debiti che i due avevano accumulato anche a seguito di attività commerciali andate male.

La donna è rimasta gravemente ferita e dopo un’operazione chirurgica complessa si trova ricoverata all’ospedale Paolo Borsellino di Marsala in condizioni ancora molto critiche.

Il marito si trova attualmente in stato d’arresto in carcere. La coppia era molto nota in città in quanto titolari di attività commerciali in zona Circonvallazione.