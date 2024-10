Marsala, assunti gli autisti vincitori del ricorso contro il Comune

C’è voluta una sentenza del Tribunale di Marsala.

“Potenziato il trasporto urbano con l’immissione in servizio part time di 10 autisti”. E’ quanto comunica l’ufficio stampa del comune di Marsala. “Si concretizza così – continua la nota – il progetto deliberato dalla giunta Grillo che utilizzando una vecchia graduatoria di autisti oltre a migliorare il trasporto scolastico, offre servizi complementari per il turismo, consentendo ai visitatori di raggiungere a mezzo bus i punti di maggiore attrazione”. L’assessore ai trasporti Salvatore Agate: “La città è meta turistica tutto l’anno, grazie al suo ampio patrimonio culturale, artistico e archeologico. A ciò si aggiunge una programmazione di eventi che, volutamente, abbraccia anche i mesi autunnali e invernali, a beneficio della destagionalizzazione dei flussi turistici”. I 10 autisti (di cui otto già operativi) presteranno servizio per sei mesi.

Altro racconto forniscono invece i lavoratori del settore tramite il loro legale. Secondo i soggetti interessati infatti, essi hanno dovuto ricorrere al Tribunale per avere riconosciuti i loro diritti che con sentenza n. 1059/2022 pubblicata l’ 08/11/2022 ha stabilito il diritto alla riassunzione dei ricorrenti nel profilo professionale rivestito per omesso rispetto del diritto di precedenza, in quanto i ricorrenti hanno lavorato alle dipendenze del comune di Marsala per un periodo superiore rispetto alle norme, con conseguente condanna del Comune alla riassunzione dei ricorrenti.

“La sentenza non è stata appellata dal Comune e pertanto è diventata esecutiva – ci ha detto l’avvocato Andrea Fazio – e per quasi due anni i miei assistiti hanno avanzato giustamente la richiesta di essere assunti, stante la risaputa carenza di personale che il comune di Marsala ha in tutti i settori compreso quello degli autisti autobus.

Pertanto a fine agosto gli uffici competenti mi hanno contattato e sono state avviate le procedure per le assunzioni”. I nuovi autisti hanno preso immediatamente servizio, in quanto gli assunti sono già formati, infatti gli stessi conoscono i mezzi e conoscono le linee urbane che dovranno percorrere ed inoltre vanno ad assicurare un servizio che da diversi anni non è stato garantito in maniera costante dall’ente comunale.