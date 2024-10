Ricuciti i contrasti in Giunta, il sindaco di Mazara rilancia: “Il progetto è ampio e inclusivo”

Attraverso una nota, infatti, il primo cittadino ha smentito eventuali voci che volevano contrasti e frizioni all’interno della squadra assessoriale: “La mia esperienza da sindaco dimostra – spiega ancora Salvatore Quinci – che non mi sono mai sottratto al confronto, pertanto ritengo infondate le ricostruzioni che parlano di un mio silenzio imbarazzante. Ho sempre affrontato ogni questione amministrativa e politica con trasparenza, senza alcuna esitazione”. Ma cos’è successo? Proviamo a ricostruire. Nelle scorse settimane sembrava che in Giunta ci fosse qualche tensione per posizioni politiche in contrasto al progetto di ispirazione di centrodestra. Che la coalizione a sostegno di Quinci sia trasversale, infatti, è risaputo. A volte però le differenti ideologie tendono a emergere. Come accaduto qualche settimana fa, quando l’assessore alle Politiche Giovanili Gianfranco Casale, esponente della sinistra mazarese, ha postato sulla propria pagina Facebook una foto insieme al collega assessore Rino Giacalone (che tra le deleghe ha Viabilità, Attività Produttive e Imprese).

Fin qui nulla di strano, ma i due indossavano una maglietta con il simbolo della marijuana, per dire no al sempre più diffuso proibizionismo che si starebbe configurando in Italia. Un’azione che è stata mal digerita dagli esponenti di FdI, anch’essi a sostegno del primo cittadino. Come testimoniato da un post di Paolo Torrente, esponente mazarese del partito meloniano, che condividendo un’intervista sulla lotta alle droghe al direttore generale dell’Asp di Trapani, Ferdinando Croce, ha scritto di “magliette ideologiche”. Riferimento tutt’altro che casuale…

Ancora una volta, però, Quinci ha voluto smentire le tensioni: “La nostra amministrazione – prosegue il primo cittadino mazarese – si fonda su un progetto ampio e inclusivo costruito attorno a una coalizione prevalentemente civica, ma arricchito dalla presenza di Fratelli d’Italia, che ha contribuito a definirne i tratti politici orientati verso il centrodestra. Tutte le liste che hanno sostenuto la mia elezione erano pienamente consapevoli di questa presenza e hanno scelto di aderire al progetto, unite dall’obiettivo comune di governare la città con spirito civico e di proseguire il buon lavoro già avviato nel corso del mio primo mandato”.

L’unità di intenti nella squadra assessoriale è dunque fondamentale: “Oggi, l’unità d’azione attorno a questo progetto – continua Quinci – è un requisito fondamentale per tutti i membri della mia giunta. Essa non può essere messa in discussione da orientamenti politici personali, che, pur legittimi, devono rimanere fuori dal contesto del ruolo di assessore”. Infine, il sindaco Quinci invita i propri assessori a concentrare le proprie energie sull’azione amministrativa: “Quanto accaduto in questi giorni rappresenta un’opportunità per chiarire eventuali malintesi. Ho quindi richiesto ai miei assessori di concentrare le proprie energie esclusivamente sull’azione amministrativa, evitando messaggi politici o ideologici che non appartengono al progetto originario, il quale rimane quello presentato alla città”.