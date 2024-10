Il sindaco di Trapani Tranchida a processo per diffamazione: “Sulla vicenda si farà chiarezza”

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida è stato citato in giudizio dall’imprenditore edile e del settore alberghiero Andrea Bulgarella con l’accusa di diffamazione. La prima udienza si terrà il 16 gennaio davanti al tribunale di Trapani. La richiesta è stata avanzata dal pm Matteo Delpini.

I fatti risalgono al maggio 2023 quando, durante una video-intervista rilasciata ad una testata giornalistica delle provincia sugli allagamenti in città, “affermava in maniera allusiva che Bulgarella, insieme ad altri, aveva in passato fatto delle speculazioni edilizie all’origine degli odierni allagamenti”. Bulgarella aveva sporto querela.

Il sindaco Giacomo Tranchida, in una nota, afferma di essere “tutto sommato contento che si vada a un pubblico processo, sarà utile anche per capire le cause e gli effetti delle indisturbate speculazioni edilizie (nonché meglio conoscere attori e protagonisti) che hanno esposto nel tempo la città di Trapani a notevoli rischi alluvionali con danni alla collettività”.