Assistenti alla comunicazione nelle scuole, la Regione investe anche nei Distretti trapanesi

Cinque milioni di euro per i servizi Asacom e per quelli integrativi, aggiuntivi e migliorativi destinati agli alunni disabili che frequentano scuole comunali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato il decreto in favore dei Distretti socio sanitari.

«Abbiamo impegnato la somma al fine di scongiurare eventuali interruzioni di servizi essenziali – dichiara l’assessore Nuccia Albano -. L’intero ammontare garantirà, infatti, il prosieguo dei servizi di assistenza relativi all’anno scolastico 2024-2025. L’obiettivo del governo Schifani è quello di consentire a tutti pari diritti e dignità, nessuno deve essere lasciato indietro». L’importo viene assegnato sulla base del numero di disabili minori gravissimi comunicato dai singoli distretti socio-sanitari, riconosciuti dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare o dal medico specialista dell’Asp di residenza dell’alunno, ad “alta intensità di cura”.

In Provincia di Trapani, questi i finanziamenti per i Distretti Socio-Sanitari: nel comprensorio di Trapani, per 73 disabili gravissimi minori, in arrivo 108.212,27 euro; per 12 utenti di Pantelleria, previsti 17.788,32 euro; a Marsala-Petrosino per 59 utenti, 87.459,24 euro; nell’area di Mazara del Vallo 59.294,40 euro verranno distribuiti per 40 soggetti; a Castelvetrano per 44 disabili gravissimi garantiti 65.223,84 euro; ad Alcamo 57.812,04 euro per 39 utenti.