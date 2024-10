Il direttore regionale dei Vigili del Fuoco in visita al comando di Trapani

Il direttore regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia Agatino Carrolo è stato in visita al Comando dei Vigili del Fuoco, dove ha avuto modo di incontrare il personale. Ad accoglierlo il comandante Antonino Galfo, i funzionari, il personale operativo e logistico-gestionale.

Il direttore regionale Carrolo si è inizialmente intrattenuto con i funzionari tecnici e amministrativi nell’ufficio del comandante e, successivamente, in aula magna con tutto il personale operativo e

logistico-gestionale intervenuto ed una rappresentanza degli allievi vigili del fuoco del 99° Corso.

Il comandante Antonino Galfo ha presentato al direttore un quadro riassuntivo della situazione del comando, mettendo in evidenza le criticità logistiche delle sedi di servizio di Pantelleria e quanto c’è in cantiere per le nuove sedi di Marsala e Custonaci, nonché per la sede aeroportuale di Birgi.

Il direttore Carrolo nel compiacersi per i risultati sin qui raggiunti dal comandante Galfo, in particolar modo nel settore della formazione professionale interna ed esterna, ha esaltato il ruolo del Vigile del Fuoco nella società quale professionista del soccorso della sicurezza, ed ha assicurato il suo personale interessamento nei confronti degli uffici centrali del dipartimento dei VVF, al fine di sollecitare la soluzione degli aspetti burocratici-amministrativi per la realizzazione del nuovo distaccamento di Marsala e l’auspicata decretazione del distaccamento permanente di Custonaci.

La giornata trapanese del direttore si è conclusa con la consegna del Crest del Comando da parte del Comandante e la consumazione del pranzo di servizio insieme al personale operativo.