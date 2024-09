Caos graduatorie supplenze in Provincia di Trapani: “Assessore e Ufficio Scolastico subito in commissione”

“Diversi docenti della provincia di Trapani, come rilevato anche da qualche sindacato, hanno lamentato alcune criticità nella stesura delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) nelle scuole trapanesi. Graduatorie che, affermano i diretti interessati, sembrano essere frutto di due turni di nomine, con ripubblicazioni e rettifiche, da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale“. Parte da questa premessa la richiesta della deputata trapanese del M5S, Cristina Ciminnisi, di convocazione in V Commissione Cutura, Formazione e Lavoro, dell’Assessore Girolamo Turano, e dei dirigenti degli Uffici Scolastici Regionale e dell’Ambito Provinciale di Trapani, perché si faccia chiarezza su circostanze che agitano il mondo della scuola trapanese e una vasta platea di docenti, anche di sostegno, che manifesta preoccupazione in ordine alla dubbia accuratezza delle stesse graduatorie. A ciò si aggiunga, sulla specifica posizione dei docenti di sostegno, la preoccupazione di alcune associazioni di genitori, ed un gruppo di insegnanti che ha addirittura scritto al Ministro Valditara.

“Tanti docenti, anche di sostegno, in attesa di collocazione e supplenze – conclude Ciminnisi – hanno anche denunciato l’impossibilità di interloquire con l’Ufficio Scolastico Regionale che non riscontra i reclami, le telefonate e le mail con richieste di informazioni e delucidazioni sulla loro posizione personale, su motivi di posizionamento o esclusione in graduatoria. Assessore Turano, Dirigente Scolastico Regionale e Dirigente dell’Ambito Scolastico Provinciale di Trapani, vengano a riferire su quanto sta accadendo, nella dovuta considerazione che tutti abbiamo dei docenti, spina dorsale della nostra scuola, che non possiamo lasciare in balia dell’incertezza e di risposte indeterminate“.