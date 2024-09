All’Expo Divinazione del G7 la Pesca trapanese in primo piano

Al via Expo Divinazione fino al 29 settembre a Siracusa, in occasione della riunione dei Ministri dell’Agricoltura e Pesca del G7; un’occasione di primaria ed assoluta rilevanza per la valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio, ma anche una importante vetrina di promozione per l’intera Regione Siciliana. Il coordinamento dei Gal Pesca Regionali, grazie alla collaborazione con il Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, curerà la realizzazione di diverse attività, presso lo stand del Dipartimento, a Ortigia. Rilanciare il comparto ittico, puntare alla piena sosteniblità della filiera produttiva e promuovere le eccellenze locali nel mondo è l’obiettivo che verrà perseguito. Lo si farà nell’ambito di 4 diversi eventi.

Il primo, in programma mercoledì 25 settembre alle ore 17, prevede la sottoscrizione del protocollo di intesa per la creazione della “Rete Siciliana dei Borghi Marinari” da parte dei referenti istituzionali dei Borghi al fine di valorizzare i borghi marinari; dalle ore 18 alle ore 21 sarà possibile scoprire i prodotti della “Saline Genna”, azienda leader nella produzione di sale, operante a Marsala. Giovedì 26, alle ore 15, convegno dal titolo “Risorse acquatiche sostenibili: strategie per la conservazione e la gestione ambientale delle risorse marine” nell’ambito del quale verranno affrontate le tematiche connesse con la tutela della fascia costiera, il ripopolamento ittico, la pesca responsabile; alle ore 17 si terrà una sessione di lavoro che coinvolgerà tutti i Gal Pesca Nazionali. Nella giornata di venerdì 27, alle ore 19, sarà invece il turno dell’evento “Sapori del mare: esplorazione enogastronomica dei prodotti ittici in Sicilia, Regione Europea dell’enogastronomia 2025”, dove si approfondiranno le ragioni della candidatura e le opportunità per i territori, volgendo uno sguardo al futuro per discutere delle tecnologie applicabili alla gastronomia proponendo modelli di accoglienza territoriale, come il caso degli “Itinerari del Gusto”, esperienza già attiva e fruibile nella provincia trapanese; dalle 18 alle 21, sarà possibile scoprire una eccellenza locale offerta in degustazione dall’Ittiturismo “La Tramontana”, si tratta del “Ritunnu Rattatu”, prodotto della pesca, molto simile alla bottarga, ottenuto dal pesce “Menola”. Sabato 28, alle ore 11.30, “Portualità turistica e concessioni demaniali marittime: normative, opportunità e sostenibilità”, in cui verrà discussa la tematica relativa alla gestione delle infrastrutture portuali nelle aree demaniali, considerando il ruolo chiave del settore pubblico e l’importanza di una pianificazione strategica nelle aree portuali.