La Juve Next dorme a Birgi, Schifani convoca Ombra e Antonini attacca l’unico vettore

Sabato il Trapani 195 ha ospitato al Provinciale la Juentus Next Gen – ovvero la seconda squadra della Juve, allenata da Montero – pareggiando 1 a 1. All’arrivo in aeroporto, a Birgi, per ripartire verso Orio al Serio, però, Ryanair ha comunicato che il volo Fr 4699 per Bergamo non poteva decollare per un problema tecnico. Alle 3 di notte, dalla compagnia aerea è stata data l’autorizzazione a portare i passeggeri e la squadra in hotel ma, come fa sapere Airgest, società che gestisce a terra lo scalo Birgi, non è stato trovato un alloggio disponibile per ben 191 passeggeri. La loro ripartenza era prevista per le ore 7 ma il comandante ha riscontrato la persistenza del guasto tecnico e, allora, si è atteso il volo in arrivo da Pisa per poter far partire i passeggeri, fatto che è accaduto solo alle 9.20.

“In un’estate in cui il trasporto aereo europeo è stato falcidiato da criticità e problematiche, siamo fieri di aver registrato rarissimi casi di tal genere sullo scalo di Trapani, e comunque mai riconducibili alla società di gestione. Strumentalizzare un disagio che può accadere in una stagione operativa per innescare sterili polemiche che nulla hanno a che fare con la gestione dell’aeroporto non giova a nessuno. Nella consapevolezza che tanto c’è sempre da migliorare, continueremo a lavorare con impegno e garbo nell’interesse dei nostri clienti vettori e dei passeggeri“, si legge nel comunicato diffuso dalla pagina dell’Aeroporto di Trapani. Queste parola arrivano dopo le dichiarazioni fatte dal Presidente del Trapani Calcio, Valerio Antoni, che, saputa la notizia, ha rilasciato il seguente comunicato ufficiale:

“Mi sento in dovere di chiedere scusa a nome del territorio trapanese alla società sportiva Juventus FC, la più gloriosa e vincente che ci sia in Italia, per essere stati costretti a vivere una notte da incubo come quella passata nell’aeroporto di Trapani ieri sera. Non sanno i nostri amici juventini che mi sono battuto per mesi affinché si comprendessero i rischi di una gestione aeroportuale come questa, con una “schiavitù” commerciale verso un solo vettore internazionale che decide il bello e cattivo tempo a casa nostra. Sapevo ed avevo fatto presente che alzando il livello delle competizioni sportive avremmo avuto il grande problema di come ricevere ed ospitare le squadre importantissime (penso ora alla serie A di basket) che andremo ad affrontare, ma le mie richieste di lavorare insieme nell’interesse del territorio sono andate in fumo additandomi anzi di voler boicottare il lavoro di Airgest, cosa che al contrario non ho mai fatto, visto che queste sono decisioni politiche di gestione di livello molto più alto. Rinnovo le mie scuse alla dirigenza juventina ed al tempo stesso mi rivolgo nuovamente alla Regione Sicilia chiedendo di intervenire ed aiutarci a dare una svolta seria ad uno scalo aeroportuale che veste in condizioni a mio parere inadeguate per quelle che sono le aspettative turistiche sportive del territorio trapanese”.

Nel frattempo il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha convocato d’urgenza a Palazzo d’Orleans Salvatore Ombra, presidente di Airgest. La decisione dopo aver appreso della disavventura della squadra di calcio Juventus Next Gen. Appresa la notizia, infine, i tifosi juventini si chiedono come mai la Juventus Next Gen sia finita nel girone C di serie C, ovvero quello che abbraccia le squadre del Sud.