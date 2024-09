Dopo la gara col Trapani la Juve Netx Gen dorme a Birgi per un guasto all’aereo

Una notte in aeroporto dopo il pari conquistato a Trapani. Imprevisto per la Juventus Next Gen che aveva messo in preventivo di tornare a dormire a Torino salendo sul programmato volo Ryanair delle 23.15 diretto a Orio al Serio. Il piano di viaggio è però saltato, costringendo i ragazzi di Paolo Montero e lo staff a riposare qualche ora in condizioni di fortuna, per terra nello scalo “Vincenzo Florio”. La foto diffusa da Sky è stata scattata da altri passeggeri in attesa all’aeroporto di Trapani-Birgi, visto che il volo ne ospitava circa 180.

L’aereo ha avuto un guasto tecnico e non è potuto decollare. Vari i rinvii, per questo non hanno potuto cercare un hotel, fino alla sostituzione del velivolo con un altro in arrivo da Pisa. Il decollo poi si è verificato alle ore 9. Insomma, una trasferta che i giovanissimi della Juve approdati nella serie C non ricorderanno molto piacevolmente.