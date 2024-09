Il Trapani in casa strappa un pari alla Juve Next Gen ma sbaglia due rigori

Al termine di una gara combattuta e complicata, in cui il Trapani ha sbagliato due calci di rigore, la Juventus Next Gen porta a casa un punto grazie al pareggio per 1-1 nella partita valida per la 5ª giornata del gruppo C del campionato di Serie C. Primo tempo molto complicato per la squadra allenata da Paolo Montero a Trapani, con un avvio in parte positivo per i bianconeri che dopo 11 minuti sciupano una grande occasione con Afena-Gyan: gran palla per l’attaccante che cerca di superare Seculin con lo scavetto, ma il pallone finisce di poco a lato. Due minuti dopo invece il Trapani dimostra maggiore freddezza: azione corale dei padroni di casa e pallone a Ciotti che con una conclusione di collo esterno supera Daffare e porta avanti i suoi.

Al 23’, altro passaggio chiave della sfida: calcio di rigore per il Trapani, con Mastrantonio che supera Scaglia e lo costringe al fallo in area, portando l’arbitro a indicare il dischetto. Kanoute però sbaglia calciando alto sopra la traversa dagli 11 metri. I siciliani sono i protagonisti del primo tempo, anche quando alla mezz’ora arrivano vicini al raddoppio – sempre con Kanoute – che sfiora il pallone sul secondo palo. Al 48’ infatti lo juventino Simone Guerra trova la rete del pareggio, sfruttando al meglio con una conclusione rasoterra l’ottima sponda di Semedo e cambiando l’inerzia della gara. Al 69’ arriva un’altra opportunità clamorosa per i padroni di casa di riacciuffare il vantaggio: Carriero viene steso in area di rigore da Perotti, nuovo viaggio dal dischetto per i siciliani che cambiano tiratore – stavolta ci prova Zuppel – ma non il risultato, con Daffara che riesce a ipnotizzare l’avversario e a respingere il tiro dagli 11 metri.

Il tabellino di gara:

Serie C NOW – Girone C – 5a giornata

Stadio Provinciale – Trapani

Marcatori: 14′ pt Ciotti (T), 3′ st Guerra (J).

Trapani: Seculin, Celiento, Karic, Marino (7′ st Carriero), Lescano (cap.)(19′ st Udoh), Silvestri, Mastrantonio (7′ st Crimi), Zuppel, Benedetti (39′ st Martina), Kanoute (39′ st Spini), Ciotti. A disposizione: Ukaj, Gelli, Bifulco, Fall, Carraro, Valietti.

Allenatore: Salvatore Aronica.

Juventus Next Gen: Daffara, Afena-Gyan, Macca (27′ st Palumbo), Comenencia, Guerra (cap.), Scaglia Filippo, Citi, Puczka (20′ st Mulazzi), Perotti (39′ st Papadopoulos), Peeters (20′ st Faticanti), Semedo (39′ st Da Graca). A disposizione: Scaglia Simone, Cat Berro, Anghelè, Savio, Amaradio, Ledonne, Gil Puche, Owusu, Turco.

Allenatore: Paolo Montero.

Arbitro: Gianluca Renzi di Pesaro (Assistenti: Pio Carlo Cattaneo di Foggia, Giovanni Francesco Massari di Molfetta. IV ufficiale: Ferdinando Emanuel Toro di Catania).

Ammoniti: 21′ pt Comenencia (J), 42′ pt Mastrantonio (T), 45’ pt Benedetti (T), 45’ pt Semedo (J), 31′ st Scaglia F. (J), 38′ st Crimi (T), 42′ st Papadopoulos (J).

Note: al 24′ pt calcio di rigore sbagliato da Kanoute (T), al 25′ st Daffara (J) para un calcio di rigore a Zuppel (T).